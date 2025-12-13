Vídeo: jiboia gigante mata homem asfixiado; CENAS FORTES

Um homem perdeu a vida após ser atacado por uma jiboia na comunidade indígena na região de Loreto, próximo à fronteira com o Equador. O caso aconteceu no dia 20 de outubro do corrente ano. Ele foi surpreendido pela cobra de grandes proporções em uma área de mata.





Segundo testemunhas, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi atacado de surpresa pela serpente enquanto circulava em um trecho de mata próximo ao assentamento. A jiboia se enrolou rapidamente no corpo da vítima e causou a morte por asfixia e constrição.





Moradores correram para tentar salvar o companheiro, mas todo o esforço foi em vão. Quando chegaram ao local, a jiboia já havia apertado o homem de forma fatal. As imagens que circulam nas redes sociais (veja abaixo) mostram o momento em que eles desenrolam a cobra do corpo da vítima, em uma cena de forte comoção.









Espécie não venenosa





A jiboia, também conhecida como Boa constrictor, não possui veneno, mas utiliza a força muscular para matar suas presas por constrição. Embora seja raro, ataques fatais contra humanos podem acontecer, principalmente em regiões de floresta densa onde a convivência entre pessoas e a vida selvagem é intensa.



