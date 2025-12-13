Após operação sobre emendas, deputados prometem retaliação contra Governo e o STF

TRETA | A operação da Polícia Federal sobre a ex-assessora Mariangela Fialek, responsável pela distribuição de emendas parlamentares, desencadeou uma articulação entre senadores e deputados. Uma ala do Congresso acredita que a ação ordenada pelo ministro Flávio Dino foi feita a pedido do governo Lula.





De acordo com deputados e assessores ouvidos pela equipe da coluna, além de pedir que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tome alguma medida jurídico-institucional para tentar embargar o avanço das apurações, os parlamentares também discutem fazer andar no Senado duas propostas que limitam a ação do STF.





COM INFORMAÇÕES DE MALU GASPAR/ O GLOBO