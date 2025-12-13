CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sábado, 13 de dezembro de 2025

Após operação sobre emendas, deputados prometem retaliação contra Governo e o STF

sábado, dezembro 13, 2025  Nenhum comentário

TRETA | A operação da Polícia Federal sobre a ex-assessora Mariangela Fialek, responsável pela distribuição de emendas parlamentares, desencadeou uma articulação entre senadores e deputados. Uma ala do Congresso acredita que a ação ordenada pelo ministro Flávio Dino foi feita a pedido do governo Lula.

De acordo com deputados e assessores ouvidos pela equipe da coluna, além de pedir que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tome alguma medida jurídico-institucional para tentar embargar o avanço das apurações, os parlamentares também discutem fazer andar no Senado duas propostas que limitam a ação do STF.

COM INFORMAÇÕES DE MALU GASPAR/ O GLOBO

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 