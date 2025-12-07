Adolescente de 16 anos é assassinada a tiros à margem de rodovia no Ceará

Criminoso abordou a garota, obrigou-a a se ajoelhar e disparou vários tiros. Polícia Civil investiga o caso.





Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira (4) em uma rodovia de Senador Pompeu, no interior do Ceará. A vítima, Isabella Marques Alves da Silva, era estudante do curso de enfermagem da Escola Profissional da cidade.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil investiga o caso. O g1 apurou que testemunhas relataram aos policiais que um homem chegou ao local em uma motocicleta, abordou a jovem, ordenou que ela se ajoelhasse e efetuou vários disparos de arma de fogo. Em seguida, o suspeito fugiu em direção a Quixeramobim.





A motivação do crime ainda não foi esclarecida e é investigada pela Polícia Civil de Senador Pompeu.





Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense foram chamadas e realizaram buscas na região.





Fonte: G1