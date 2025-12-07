CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 7 de dezembro de 2025

Idoso de 76 anos é preso por estupro de vulnerável em Santa Quitéria

domingo, dezembro 07, 2025

Ele recebeu pena de 14 anos de prisão, em regime fechado.
Um idoso de 76 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (5) por estupro de vulnerável. A ação foi realizada por equipes da Força Tática de Santa Quitéria. Ele é natural de Canindé e residia no Assentamento Juá.

O homem possuía condenação na Vara Única Criminal de Santa Quitéria, em um processo de 2019, relacionado a um crime praticado contra uma criança de cinco anos. Ele recebeu pena de 14 anos de prisão, em regime fechado.

Ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil e ficará a disposição da Justiça.

Esse é o segundo caso de prisão por estupro de vulnerável em menos de 24h em Santa Quitéria, a primeira prisão aconteceu na tarde da quarta-feira (4), e o acusado também permanece a disposição da Justiça.

Via portal A Voz Sta. Quitéria

