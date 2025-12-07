Idoso de 76 anos é preso por estupro de vulnerável em Santa Quitéria

Ele recebeu pena de 14 anos de prisão, em regime fechado.

Um idoso de 76 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (5) por estupro de vulnerável. A ação foi realizada por equipes da Força Tática de Santa Quitéria. Ele é natural de Canindé e residia no Assentamento Juá.





O homem possuía condenação na Vara Única Criminal de Santa Quitéria, em um processo de 2019, relacionado a um crime praticado contra uma criança de cinco anos. Ele recebeu pena de 14 anos de prisão, em regime fechado.





Ele foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil e ficará a disposição da Justiça.





Esse é o segundo caso de prisão por estupro de vulnerável em menos de 24h em Santa Quitéria, a primeira prisão aconteceu na tarde da quarta-feira (4), e o acusado também permanece a disposição da Justiça.





