VÍDEO: grave acidente deixa feridos na BR-222 em Aprazível, Sobral

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (06), na BR-222, no distrito de Ubaúna, em Coreaú (CE). A colisão envolveu quatro veículos, sendo um caminhão e três carros de passeio.





De acordo com as primeiras informações, os ocupantes dos veículos de passeio ficaram feridos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Até o momento, não há registro de óbitos.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, isolou toda a área e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros, que realiza o resgate de pessoas que ficaram presas às ferragens. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.





Entre as vítimas está um médico identificado como Samuel Fernandes, que conduzia um veículo modelo Nivus. Informações preliminares apontam que ele havia encerrado plantões nos hospitais de Tianguá e Frecheirinha antes de seguir viagem. Equipes dos bombeiros permanecem no local atuando no resgate.





A PRF informou ainda que parte da rodovia está interditada, e agentes realizam a sinalização para evitar novos acidentes e garantir a segurança de quem trafega pela região.