ATENÇÃO, CENAS FORTES! Homem é devorado por leoa após invadir jaula de zoológico: “Comeu ele todo”; veja vídeo

Um homem morreu na manhã deste domingo (30) após invadir a jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica. O caso ocorreu por volta das primeiras horas da manhã e provocou o fechamento imediato do zoológico.





Segundo informações de testemunhas, o homem escalou uma parede de mais de 6 metros, usando uma árvore como apoio, ultrapassou as grades de proteção e teve acesso direto ao recinto do animal. Assim que entrou na área restrita, ele foi atacado pela leoa e morreu ainda no local.





A Prefeitura de João Pessoa informou, em nota, que a ação foi deliberada e extremamente rápida, impossibilitando a intervenção das equipes de segurança. A perícia do Instituto de Polícia Científica (IPC) aponta a possibilidade de que o homem tenha agido em um ato de suicídio. Testemunhas chegaram a registrar em vídeo o momento em que ele escalou a árvore para alcançar o cercado.





O zoológico estava aberto ao público e recebia visitantes no momento da invasão, o que ampliou o clima de tensão no parque.





Após o ataque, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara foi completamente interditado para a remoção do corpo e para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) realizasse os primeiros procedimentos. Não há previsão de reabertura.





A prefeitura lamentou o ocorrido e afirmou que o recinto seguia todas as normas de segurança previstas.





