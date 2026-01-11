CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 11 de janeiro de 2026

MEMBROS DE FACÇÃO, QUE OSTENTAVAM ARMAS NA REDES SOCIAIS, SÃO PRESOS EM SOBRAL

domingo, janeiro 11, 2026  Nenhum comentário

Dois homens apontados como membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos nessa sexta-feira, 9, no município de Sobral, no Norte do Estado, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Eles são investigados por fazer apologia ao crime e ostentar armas nas redes sociais.⁠⁠

A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Norte (Draco Norte), com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Nuit/Drco), localizou os suspeitos, de 20 a 22 anos de idade.⁠
Após a captura, eles foram conduzidos para uma unidade policial, onde foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa. Os suspeitos também são acusados de cometer homicídios nos municípios de Cariré e Groaíras.⁠

Fonte: O Povo⁠
Foto: SSPDS/CE

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 