MEMBROS DE FACÇÃO, QUE OSTENTAVAM ARMAS NA REDES SOCIAIS, SÃO PRESOS EM SOBRAL

Dois homens apontados como membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos nessa sexta-feira, 9, no município de Sobral, no Norte do Estado, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Eles são investigados por fazer apologia ao crime e ostentar armas nas redes sociais.⁠⁠





A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Norte (Draco Norte), com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Nuit/Drco), localizou os suspeitos, de 20 a 22 anos de idade.⁠

⁠

Após a captura, eles foram conduzidos para uma unidade policial, onde foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa. Os suspeitos também são acusados de cometer homicídios nos municípios de Cariré e Groaíras.⁠





Fonte: O Povo⁠

Foto: SSPDS/CE