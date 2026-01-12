Homicídio é registrado em concessionária às margens da BR-222, em Sobral

Na tarde desta segunda-feira, dia 12, um crime de homicídio foi registrado no município de Sobral, desta vez em uma concessionária localizada às margens da BR-222. A vítima foi identificada como Yarley, que trabalhava no local realizando um serviço de pintura no momento do crime.





Segundo informações, indivíduos chegaram à concessionária e perguntaram especificamente pelo pintor. Após a identificação da vítima, os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo. Yarley foi atingido e morreu ainda no local, antes de receber socorro.





A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para os procedimentos iniciais e preservação da cena do crime. Em seguida, a Polícia Civil assumiu a ocorrência e deu início às investigações.





Esse é o terceiro homicídio doloso no corrente ano!





Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio são desconhecidas. O caso segue sob apuração da Polícia Civil, e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento pelas autoridades.