José Medeiros compartilha foto de Bolsonaro de cueca e clama por prisão domiciliar

O deputado federal José Medeiros (PL-MT) gerou repercussão ao repostar nas redes sociais uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vestindo apenas cueca e camiseta enquanto cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. Na publicação, o parlamentar voltou a defender que Bolsonaro passe a cumprir prisão domiciliar por motivos humanitários, em razão do quadro de saúde debilitado apresentado pelo ex-presidente.





A imagem compartilhada por Medeiros foi originalmente divulgada pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que afirmou que a foto foi feita no banheiro da PF e reflete “intermináveis crises de vômito” decorrentes das sequelas de uma facada sofrida em 2018, além de sintomas como azia e dificuldade de alimentação. Segundo Carlos, o estado de saúde de Bolsonaro também tem provocado um abalo psicológico, agravado pelo isolamento em uma cela solitária.





Na mensagem, o deputado José Medeiros afirmou que a situação de Bolsonaro “seguiu com a saúde bastante debilitada” e que a prisão domiciliar humanitária é uma necessidade urgente. Ele acrescentou que o que estaria em jogo, segundo sua visão, não seria apenas uma questão jurídica, mas “a sede de vingança de alguém supremo”, em referência ainda que sem citar nomes ao Supremo Tribunal Federal (STF).





Bolsonaro cumpre pena em Brasília após ser condenado em ação penal relacionada à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. A defesa do ex-presidente já protocolou novos pedidos de prisão domiciliar humanitária no STF, argumentando que o estado de saúde físico e mental de Bolsonaro exige cuidados que não podem ser plenamente oferecidos na custódia da PF pedidos que ainda não foram analisados pela Corte.





O episódio reacende o debate político e jurídico no país sobre a concessão de prisão domiciliar em casos de detentos com condições de saúde frágeis, especialmente quando envolvem figuras políticas de grande visibilidade. Líderes da base aliada de Bolsonaro têm reiterado nos últimos meses a necessidade de flexibilizar a execução de pena sob critérios humanitários, enquanto críticos sustentam que a decisão judicial deve ser pautada pela lei e pela independência das instituições.





Via portal Folha do Estado