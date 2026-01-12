RJ: criança quebra braço e sai de UPA com tala improvisada de papelão

Após quebrar o braço enquanto andava de skate no centro de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, uma criança recebeu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas saiu do local com uma imobilização feita de papelão de forma improvisada.





A UPA, que é referência em atendimento infantil, não contava com um ortopedista nem material adequado para fazer o procedimento correto. A criança só recebeu um atendimento especializado de forma correta no dia seguinte no pronto-socorro do município. As informações são do G1.





De acordo com familiares, a criança foi levada por um carro da Polícia Militar até a UPA de São Pedro da Aldeia. No local, passou por exame de raio-x e foi informada da ausência de ortopedista na unidade.





Os profissionais de saúde improvisaram uma tala com papelão para imobilizar o braço, como forma de garantir algum suporte até que fosse possível o atendimento especializado.





Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que irá investigar o caso. “A Fundação Saúde esclarece que a UPA São Pedro da Aldeia não conta com atendimento especializado em Ortopedia. A gestão vai apurar os fatos com rigor e agilidade e reitera o compromisso de oferecer assistência em saúde de qualidade à população atendida nas unidades da rede”.





G1