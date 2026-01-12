Filhos de Herzog são declarados anistiados e terão indenização

O governo federal reconheceu Ivo Herzog e André Herzog, filhos do jornalista Vladimir Herzog, como anistiados políticos. A decisão foi oficializada por meio de portaria publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União (DOU), assinada pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.





Com a medida, cada um dos filhos de Herzog receberá indenização de R$ 100 mil, paga em parcela única pelo Estado brasileiro. O ato também formaliza um pedido de desculpas pelo que diz ter sido uma “perseguição sofrida no período ditatorial”.





Em 2024, o governo federal já havia reconhecido Vladimir Herzog como anistiado político póstumo, cinco décadas após sua morte. No mesmo processo, Clarice Herzog, viúva do jornalista, também foi declarada anistiada política e passou a receber pensão indenizatória mensal.





Vladimir Herzog era diretor de Jornalismo da TV Cultura quando foi convocado pelo Exército para prestar depoimento sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em 25 de outubro de 1975, ele compareceu de maneira voluntária ao DOI-CODI e, depois disso, nunca mais foi visto com vida.





