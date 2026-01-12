CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Mulher envia mais de 400 kg de cebola para fazer o ex chorar tudo o que ela chorou

segunda-feira, janeiro 12, 2026

Inspirada por uma desilusão amorosa na China em 2020, uma mulher decidiu levar o ditado "chorar pelo ex" ao extremo: ela comprou e enviou mais de 400 quilos de cebola para a porta da casa do antigo parceiro. Após passar três dias chorando pelo término, ela contratou um serviço de entrega para descarregar as toneladas do vegetal com uma mensagem clara: o objetivo era que ele derramasse tantas lágrimas quanto ela, sentindo na pele o ardor e o peso da mágoa que deixou para trás. O caso inusitado, que uniu vingança e ironia, rapidamente se tornou um fenômeno mundial por sua criatividade amarga.

Fonte: Realmente Curioso

