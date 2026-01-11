Homem estvpra e mata jovem autista e é metralhado pelo “tribunal do crime”

Um homem ainda não identificado, apontado como o principal suspeito de estuprar e matar a jovem autista Juliana, foi capturado e morto por integrantes do chamado “tribunal do crime” em Manaus, capital do Amazonas.





A execução ocorreu neste domingo (10), no Conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova, na zona Norte da cidade.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito sendo interrogado por criminosos e confessando o crime momentos antes de ser metralhado em plena via pública.





As imagens, de extrema violência, passaram a circular amplamente na internet e provocaram grande repercussão.





O corpo do homem foi encontrado em uma calçada da região, após ser fuzilado por diversos disparos, segundo relatos de moradores. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar ao local o suspeito já estava morto.





O caso ocorreu um dia após o corpo de Juliana ser localizado em um terreno baldio em outro bairro da zona Norte de Manaus. A jovem apresentava sinais de violência extrema, o que gerou forte comoção e revolta na população.





A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que investiga tanto o feminicídio da jovem quanto a execução do suspeito.





As autoridades buscam esclarecer a identidade do homem, quem participou do linchamento e como os criminosos chegaram até ele.





A polícia reforça que informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.





Fonte: Folha do Estado