VIOLÊNCIA: BALA E SANGUE NO CENTRO DE SOBRAL; VÍDEO

Um empresário foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros na tarde desta quarta-feira, 14 de janeiro, no centro da cidade de Sobral, na Região Norte do Ceará.





De acordo com as primeiras informações, indivíduos que trafegavam em uma motocicleta passaram pelo local, avistaram o empresário e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Felizmente, a vítima foi atingida por um tiro de raspão e não corre risco de morte.





Equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e realizaram os primeiros atendimentos à vítima.





A Polícia Civil irá investigar os fatos para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.