Humorista do SBT entra em coma após acidente em São Paulo

Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido como Marquito, sofreu um grave acidente na região da Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (25). Ele teria sofrido um mal súbito enquanto conduzia uma motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu na via. A informação é do Portal Léo Dias e foi confirmada pela assessoria do SBT.





Antes de parar, o humorista atingiu outra moto, conduzida por um enfermeiro que não se feriu com gravidade e prestou os primeiros socorros à vítima. Ele acionou o Serviço Móvel de Urgência (SAMU).





Marco Ricciardelli, que tem 65 anos de idade, foi encaminhado a um hospital particular ainda consciente e em seguida colocado em coma induzido. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do humorista.





O SBT emitiu uma nota atualizando o estado de saúde do humorista, na tarde desta quinta-feira (26). De acordo com o comunicado, Marquito sofreu ferimentos no rosto e quebrou uma costela, mas passa bem. O canal disse ainda que a sedação se fez necessária para uma avaliação clínica mais completa.





Via portal Pleno News