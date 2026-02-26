CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

Deputados acionam PGR e pedem prisão preventiva de Lulinha

Nesta quinta-feira (26), 47 deputados federais acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a prisão preventiva de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula. O motivo é a suposta participação do filho do presidente Lula (PT) no escândalo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Uma representação formulada por Rosangela Moro (União-SP) tem coautoria de parlamentares de partidos como PL, Republicanos, PSD, PP e União Brasil. Os parlamentares querem que seja aberta uma investigação formal e também pleiteiam a adoção imediata de medidas cautelares como prisão preventiva, inclusão do nome do investigado na difusão vermelha da Interpol e o início de processo de extradição junto ao governo da Espanha.

Ainda de acordo com o pedido, a permanência de Lulinha fora do país poderia dificultar eventual cumprimento de mandados judiciais.

Os parlamentares pediram ao Ministério Público Federal (MPF) o cancelamento imediato do passaporte e a imposição de monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, caso ele retorne ao Brasil. As informações são da coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles.

