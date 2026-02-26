CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Médica é presa por integrar grupo do tráfico que teria movimentado aproximadamente R$ 500 milhões

quinta-feira, fevereiro 26, 2026  Nenhum comentário

Na manhã desta quinta-feira (26), uma médica de 38 anos foi presa preventivamente durante ação da Polícia Civil de Mato Grosso em apoio à Polícia Civil da Paraíba. A prisão integra a Operação Argos, que investiga um grupo suspeito de atuar no tráfico interestadual de drogas e em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.

O mandado foi cumprido por equipes da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, no município de Nova Santa Helena. A ofensiva ocorre de forma simultânea em 13 cidades distribuídas entre Paraíba, São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Ao todo, estão sendo executados 44 mandados de prisão preventiva e 45 de busca e apreensão.

Durante a ação em MT, foram apreendidos um veículo Hyundai Creta, celular, notebook e joias.

As investigações apontam que o grupo criminoso possuía estrutura organizada e divisão de funções, operando com transporte de entorpecentes em carretas vinculadas a empresas formalmente constituídas, além de manter um núcleo financeiro voltado à ocultação e dissimulação de valores ilícitos.

Como parte da estratégia para enfraquecer a organização, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 104.881.124,34 em ativos financeiros. Também foram decretados o sequestro de 13 imóveis de alto padrão e 40 veículos de luxo, avaliados em mais de R$ 8 milhões.

De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, o grupo teria movimentado cerca de R$ 500 milhões desde 2023, operando em diferentes estados com ramificações e forte poder econômico.

Via portal Folha do Estado

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 