Médica é presa por integrar grupo do tráfico que teria movimentado aproximadamente R$ 500 milhões

Na manhã desta quinta-feira (26), uma médica de 38 anos foi presa preventivamente durante ação da Polícia Civil de Mato Grosso em apoio à Polícia Civil da Paraíba. A prisão integra a Operação Argos, que investiga um grupo suspeito de atuar no tráfico interestadual de drogas e em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.





O mandado foi cumprido por equipes da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, no município de Nova Santa Helena. A ofensiva ocorre de forma simultânea em 13 cidades distribuídas entre Paraíba, São Paulo, Bahia e Mato Grosso. Ao todo, estão sendo executados 44 mandados de prisão preventiva e 45 de busca e apreensão.





Durante a ação em MT, foram apreendidos um veículo Hyundai Creta, celular, notebook e joias.





As investigações apontam que o grupo criminoso possuía estrutura organizada e divisão de funções, operando com transporte de entorpecentes em carretas vinculadas a empresas formalmente constituídas, além de manter um núcleo financeiro voltado à ocultação e dissimulação de valores ilícitos.





Como parte da estratégia para enfraquecer a organização, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 104.881.124,34 em ativos financeiros. Também foram decretados o sequestro de 13 imóveis de alto padrão e 40 veículos de luxo, avaliados em mais de R$ 8 milhões.





De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, o grupo teria movimentado cerca de R$ 500 milhões desde 2023, operando em diferentes estados com ramificações e forte poder econômico.





Via portal Folha do Estado