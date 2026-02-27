CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

Sobralnet renova parceria com Guarany para temporada 2026

sexta-feira, fevereiro 27, 2026

O Guarany Sporting Club anuncia a renovação da parceria com a Sobralnet, empresa genuinamente sobralense que conecta pessoas, negócios e histórias em toda a nossa região.

Seguimos juntos porque grandes projetos precisam de conexão forte, confiança e visão de futuro. A Sobralnet reafirma seu compromisso com o esporte local e com o crescimento do Cacique Imortal dentro e fora de campo.

Essa união representa:

- Tecnologia a favor do esporte
- Valorização das empresas da nossa terra
- Confiança na gestão
- Investimento no orgulho de Sobral

Obrigado, Sobralnet, por continuar acreditando no Guarany.

Conectados pela cidade.
Unidos pelo Cacique.

Cacique Imortal. Orgulho de Sobral.

