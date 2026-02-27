Cid Gomes admite que não tem mais proximidade com Camilo

O senador Cid Gomes (PSB) revelou que mantém uma relação distante com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Apesar de não haver rupturas na relação política, também não existe proximidade entre os dois líderes do grupo governista do Ceará. A conexão entre eles limita-se ao aspecto político. A declaração foi feita ao colunista João Paulo Biage, do jornal O Povo.





“Não tem abalo, não tem diferença. Há muito tempo, a minha relação com o Camilo é pouco próxima, de pouca proximidade. Nós temos, creio eu, uma coisa em comum, que é apoiar a candidatura do governador Elmano. Se ele está apoiando o Elmano, nós estamos juntos”, afirmou o senador.





Cid demonstrou incômodo ao compartilhar com aliados sua reação ao ver o nome do irmão, Ciro Gomes (PSDB-CE), mencionado em articulações com Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em um papel, o pré-candidato à presidência indicou interesse em ter um vice do PL na chapa de Ciro para o governo.





O líder do PSB no governo preferiu não entrar em detalhes sobre a questão. “Não é do meu estilo falar de outras candidaturas. Eu tenho um campo de atuação e irei defender esse campo de atuação. Então, defenderei a candidatura do governador Elmano”, concluiu Cid.





Via portal Sobral em Revista