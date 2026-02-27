SINE/IDT Sobral divulga 85 vagas de emprego nesta sexta-feira (27)

O SINE/IDT Sobral divulgou novas oportunidades de trabalho para esta sexta-feira, dia 27, totalizando 85 vagas, sendo 48 para ampla concorrência e 37 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, oferecendo oportunidades para profissionais com ou sem experiência.

✅ Vagas para ampla concorrência (48 vagas)

Agente de vendas de serviços – 01

Assessor de microcrédito – 01

Assistente de vendas – 01

Atendente de lojas – 01

Atendente de telemarketing – 01

Auxiliar administrativo – 05

Auxiliar de topógrafo – 01

Auxiliar em saúde bucal – 02

Auxiliar financeiro – 01

Bobinador eletricista – 01

Cabeleireiro escovista – 01

Caixa no serviço de alimentação – 01

Camareira de hotel – 01

Consultor de vendas – 01

Costureira em geral – 01

Cozinheiro do serviço doméstico – 01

Eletricista de instalações de prédios – 01

Garçom – 01

Impressor flexográfico – 01

Marceneiro – 01

Mecânico de motor a diesel – 01

Médico clínico – 01

Motofretista – 01

Motorista de caminhão – 02

Operador de vendas (lojas) – 01

Pedreiro – 01

Psicólogo do trabalho – 01

Recepcionista – 01

Representante comercial autônomo – 03

Revisor de tecidos acabados – 01

Servente de obras – 01

Supervisor de vendas comercial – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Vendedor interno – 02

Vigia noturno – 01

Zelador – 04

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD (37 vagas)

Armador de estrutura de concreto – 01

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

Empacotador, a mão – 01

Ferreiro – 01

Operador de caixa – 01

Pedreiro – 01

Repositor em supermercados – 01



