SINE/IDT Sobral divulga 85 vagas de emprego nesta sexta-feira (27)

O SINE/IDT Sobral divulgou novas oportunidades de trabalho para esta sexta-feira, dia 27, totalizando 85 vagas, sendo 48 para ampla concorrência e 37 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, oferecendo oportunidades para profissionais com ou sem experiência.
✅ Vagas para ampla concorrência (48 vagas)
-
Agente de vendas de serviços – 01
-
Assessor de microcrédito – 01
-
Assistente de vendas – 01
-
Atendente de lojas – 01
-
Atendente de telemarketing – 01
-
Auxiliar administrativo – 05
-
Auxiliar de topógrafo – 01
-
Auxiliar em saúde bucal – 02
-
Auxiliar financeiro – 01
-
Bobinador eletricista – 01
-
Cabeleireiro escovista – 01
-
Caixa no serviço de alimentação – 01
-
Camareira de hotel – 01
-
Consultor de vendas – 01
-
Costureira em geral – 01
-
Cozinheiro do serviço doméstico – 01
-
Eletricista de instalações de prédios – 01
-
Garçom – 01
-
Impressor flexográfico – 01
-
Marceneiro – 01
-
Mecânico de motor a diesel – 01
-
Médico clínico – 01
-
Motofretista – 01
-
Motorista de caminhão – 02
-
Operador de vendas (lojas) – 01
-
Pedreiro – 01
-
Psicólogo do trabalho – 01
-
Recepcionista – 01
-
Representante comercial autônomo – 03
-
Revisor de tecidos acabados – 01
-
Servente de obras – 01
-
Supervisor de vendas comercial – 01
-
Técnico de transporte ferroviário – 01
-
Vendedor interno – 02
-
Vigia noturno – 01
-
Zelador – 04
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD (37 vagas)
-
Armador de estrutura de concreto – 01
-
Auxiliar de estoque – 01
-
Auxiliar de linha de produção – 30
-
Empacotador, a mão – 01
-
Ferreiro – 01
-
Operador de caixa – 01
-
Pedreiro – 01
-
Repositor em supermercados – 01
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria