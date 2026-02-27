CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

SINE/IDT Sobral divulga 85 vagas de emprego nesta sexta-feira (27)

sexta-feira, fevereiro 27, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT Sobral divulgou novas oportunidades de trabalho para esta sexta-feira, dia 27, totalizando 85 vagas, sendo 48 para ampla concorrência e 37 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade, oferecendo oportunidades para profissionais com ou sem experiência.

Vagas para ampla concorrência (48 vagas)

  • Agente de vendas de serviços – 01

  • Assessor de microcrédito – 01

  • Assistente de vendas – 01

  • Atendente de lojas – 01

  • Atendente de telemarketing – 01

  • Auxiliar administrativo – 05

  • Auxiliar de topógrafo – 01

  • Auxiliar em saúde bucal – 02

  • Auxiliar financeiro – 01

  • Bobinador eletricista – 01

  • Cabeleireiro escovista – 01

  • Caixa no serviço de alimentação – 01

  • Camareira de hotel – 01

  • Consultor de vendas – 01

  • Costureira em geral – 01

  • Cozinheiro do serviço doméstico – 01

  • Eletricista de instalações de prédios – 01

  • Garçom – 01

  • Impressor flexográfico – 01

  • Marceneiro – 01

  • Mecânico de motor a diesel – 01

  • Médico clínico – 01

  • Motofretista – 01

  • Motorista de caminhão – 02

  • Operador de vendas (lojas) – 01

  • Pedreiro – 01

  • Psicólogo do trabalho – 01

  • Recepcionista – 01

  • Representante comercial autônomo – 03

  • Revisor de tecidos acabados – 01

  • Servente de obras – 01

  • Supervisor de vendas comercial – 01

  • Técnico de transporte ferroviário – 01

  • Vendedor interno – 02

  • Vigia noturno – 01

  • Zelador – 04

Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD (37 vagas)

  • Armador de estrutura de concreto – 01

  • Auxiliar de estoque – 01

  • Auxiliar de linha de produção – 30

  • Empacotador, a mão – 01

  • Ferreiro – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Pedreiro – 01

  • Repositor em supermercados – 01


Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 