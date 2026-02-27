Cotam apreende 36 kg de drogas, armas e munições durante operação em Itaitinga

Uma operação realizada pelo Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na apreensão de aproximadamente 36 quilos de maconha, além de cocaína, crack, armas de fogo e munições, na tarde e noite desta quinta-feira (26), no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.





A ofensiva foi deflagrada após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência apontarem que uma carga de drogas teria chegado a uma residência localizada na Rua Corrupião, no bairro Barrocão. As equipes se deslocaram ao endereço indicado. Ao perceberem a aproximação das composições, vários suspeitos correram para dentro de um imóvel e tentaram fugir pulando os quintais de casas vizinhas. Um dos indivíduos foi alcançado e detido em um terreno próximo. Ele foi identificado como João Vitor Furtuna de Oliveira, de 22 anos.





Durante as buscas na residência, os policiais localizaram 36,7 quilos de maconha, 90 gramas de cocaína e 3 gramas de crack, além de quatro balanças de precisão, dois simulacros de pistola e acessórios utilizados para o manuseio de armamentos.





Também foram apreendidas duas armas de fogo da marca Taurus: um revólver calibre .38, com 26 munições intactas, e uma pistola calibre 9mm, acompanhada de 28 munições. A polícia ainda recolheu R$ 6.090 em espécie.





O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Horizonte, onde o caso foi formalizado por meio de inquérito policial. Ele deve responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e receptação.





