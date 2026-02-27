POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na manhã desta sexta-feira (27), Francisco Caio Maia da Silva, conhecido como “Kaio Botinha”, apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa com atuação na região oeste de Fortaleza. A captura foi realizada por equipes do Serviço de Inteligência, do Núcleo Operacional e da 4ª Delegacia de Homicídios, unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).





O suspeito foi localizado em um imóvel na Rua Doutor Alfredo Wayne, no bairro Álvaro Weyne. No momento da abordagem, ele portava uma pistola Smith & Wesson calibre 9mm, de origem importada, com indícios de modificação e carregador alongado. O investigado estava escondido no local há pouco tempo, após retornar do Rio de Janeiro.





De acordo com as investigações, Caio Botinha é considerado de alta periculosidade e figura como alvo da 4ª Delegacia de Homicídios em inquéritos de grande repercussão. Nesta sexta-feira, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva por participação em homicídios registrados na região do Carlito Pamplona e bairros adjacentes. Ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.





O suspeito exercia papel de liderança do Comando Vermelho (CV) em áreas como Carlito Pamplona e Jacarecanga. Conforme apurado, ele seria homem de confiança de Carlos Mateus da Silva de Alencar, conhecido como “Skidum” ou “Fiel”, apontado como figura de destaque na hierarquia da facção em comunidades como o Pirambu.





Entre os casos atribuídos ao investigado está o assassinato do comerciante Pedro Feijó de Albuquerque, de 62 anos, conhecido como Pedro Serrano, onde segundo as investigações, ele surge como mandante. O crime teria ocorrido após a vítima se recusar a cumprir determinações impostas por integrantes de facção criminosa para o fechamento do comércio na região.





Os registros policiais indicam que Francisco Caio responde a diversos inquéritos por homicídios ocorridos nos anos de 2021, 2023 e 2024, além de investigações por tráfico de drogas e por lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.





As investigações seguem em curso para apurar a participação de outros envolvidos e possíveis conexões com crimes recentes na capital cearense.



