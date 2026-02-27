Tentativa de homicídio deixa mulher ferida a bala no bairro Vila União, em Sobral

Na tarde desta sexta-feira, dia 27, a polícia registrou uma tentativa de homicídio no bairro Vila União, em Sobral, precisamente na Rua da Lagoa. A vítima, uma mulher de aproximadamente 53 anos, foi atingida por um disparo na perna direita.





De acordo com informações, um homem em uma motocicleta teria chegado ao local e efetuado o tiro contra a mulher, fugindo em seguida em rumo ignorado. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional Norte (HRN), onde recebeu atendimento médico e passa bem.





A Polícia Civil está investigando o caso para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime. Mais detalhes poderão ser divulgados a qualquer momento.