sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

Tentativa de homicídio deixa mulher ferida a bala no bairro Vila União, em Sobral

sexta-feira, fevereiro 27, 2026

Na tarde desta sexta-feira, dia 27, a polícia registrou uma tentativa de homicídio no bairro Vila União, em Sobral, precisamente na Rua da Lagoa. A vítima, uma mulher de aproximadamente 53 anos, foi atingida por um disparo na perna direita.

De acordo com informações, um homem em uma motocicleta teria chegado ao local e efetuado o tiro contra a mulher, fugindo em seguida em rumo ignorado. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional Norte (HRN), onde recebeu atendimento médico e passa bem.

A Polícia Civil está investigando o caso para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime. Mais detalhes poderão ser divulgados a qualquer momento.

