SINE/CE OFERECE VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL





FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

OCUPAÇÕES QTDE.VAGASArmador de estrutura de concreto 20Assistente de vendas 02Auxiliar de confeitaria 01Auxiliar de cozinha 01Auxiliar de escritório 01Auxiliar de linha de produção 03Carpinteiro 25Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01Chapeiro 01Churrasqueiro 01Consultor de vendas 15Controlador de pragas 01Costureira em geral 02Cozinheiro geral 01Eletricista auxiliar 01Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01Encarregado de obras 01Estoquista 01Garçom 03Impressor serigráfico 02Lavador de peças 01Marceneiro 01Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01Motofretista 02Operador de caixa 01Operador de empilhadeira 01Padeiro 01Pasteleiro 01Pedreiro 31Pizzaiolo 01Recepcionista atendente 01Representante comercial autônomo 02Salgadeiro 01Supervisor comercial 01Vendedor interno 01Vendedor porta a porta 03Vendedor pracista 06Total 140PESSOA COM DEFICIÊNCIAOCUPAÇÕES QTDE.VAGASAuxiliar administrativo 01Vendedor interno 01Total 02