SINE/CE OFERECE VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

Armador de estrutura de concreto 20
Assistente de vendas 02
Auxiliar de confeitaria 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de escritório 01
Auxiliar de linha de produção 03
Carpinteiro 25
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01
Chapeiro 01
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 15
Controlador de pragas 01
Costureira em geral 02
Cozinheiro geral 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Encarregado de obras 01
Estoquista 01
Garçom 03
Impressor serigráfico 02
Lavador de peças 01
Marceneiro 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Motofretista 02
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Padeiro 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 31
Pizzaiolo 01
Recepcionista atendente 01
Representante comercial autônomo 02
Salgadeiro 01
Supervisor comercial 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 03
Vendedor pracista 06
Total 140
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Vendedor interno 01
Total 02
FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
