quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Sistema de fiscalização do governo Lula será 150 vezes mais potente que o sistema do PIX, considerado o “maior do mundo”; ninguém escapará

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , afirmou que a reforma tributária brasileira terá o maior sistema operacional do mundo, com capacidade de 150 vezes superior à do Pix.

Segundo ele, a plataforma –que será lançada nesta 3ª feira (13.jan.2026) em cerimônia na Regional Brasília do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)– entra em período de testes ao longo de 2026 e não tem paralelo internacional. As declarações foram dadas a jornalistas no edifício-sede do Ministério da Fazenda, em Brasília.

Haddad disse que o tamanho e a complexidade do sistema explicam a necessidade de uma fase extensa de validação antes do início da cobrança plena dos novos tributos.

Fonte: Poder 360

