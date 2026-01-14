CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Motocicleta é tomada de assalto na rotatória do Jordão, em Sobral

quarta-feira, janeiro 14, 2026  Nenhum comentário

Um homem foi vítima de um assalto à mão armada na noite da última segunda-feira (13), por volta das 19h30, na rotatória que dá acesso ao bairro Jordão, no município de Sobral.

Segundo informações, a vítima conduzia sua motocicleta quando foi abordada por dois indivíduos em outra moto, que anunciaram o assalto. Ainda segundo o relato, o garupa estava armado.

Durante a ação criminosa, os suspeitos subtraíram uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS, de cor preta, ano 2013, placa OSP-6723.

Após o crime, os assaltantes fugiram do local tomando rumo ignorado.

Qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada de forma anônima às autoridades policiais. O sigilo e o anonimato são garantidos.

