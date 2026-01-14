CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Assalto à mão armada na CE-260: motocicleta é roubada no distrito de Caioca, em Sobral

quarta-feira, janeiro 14, 2026  Nenhum comentário

Um assalto à mão armada foi registrado na tarde desta terça-feira (14) na rodovia CE-260, no km 65, na localidade de Caioca, zona rural do município de Sobral, envolvendo um morador de Forquilha.

De acordo com informações, a vítima trafegava em sua motocicleta quando foi surpreendida por dois indivíduos armados, que saíram do mato às margens da rodovia e anunciaram o assalto.

Segundo informações, os suspeitos estavam a pé. Um deles usava máscara preta, enquanto o outro utilizava uma máscara estilo luta livre mexicana. Os criminosos colocaram um revólver na cabeça da vítima e ordenaram que ela descesse da motocicleta e entregasse a mochila.

Durante a ação, foram roubados:

Uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, ano 2018, cor branca, placa POE-8B86;

Dois aparelhos celulares.

Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.

