Assalto à mão armada na CE-260: motocicleta é roubada no distrito de Caioca, em Sobral

Um assalto à mão armada foi registrado na tarde desta terça-feira (14) na rodovia CE-260, no km 65, na localidade de Caioca, zona rural do município de Sobral, envolvendo um morador de Forquilha.





De acordo com informações, a vítima trafegava em sua motocicleta quando foi surpreendida por dois indivíduos armados, que saíram do mato às margens da rodovia e anunciaram o assalto.





Segundo informações, os suspeitos estavam a pé. Um deles usava máscara preta, enquanto o outro utilizava uma máscara estilo luta livre mexicana. Os criminosos colocaram um revólver na cabeça da vítima e ordenaram que ela descesse da motocicleta e entregasse a mochila.





Durante a ação, foram roubados:





Uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, ano 2018, cor branca, placa POE-8B86;





Dois aparelhos celulares.





Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.