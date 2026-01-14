CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

VIOLÊNCIA: cinco indivíduos roubam duas motocicletas no bairro Junco, em Sobral; VEJA VÍDEO

quarta-feira, janeiro 14, 2026  Nenhum comentário

Na tarde da última terça-feira (13), um casal foi vítima de um assalto enquanto deixava suas motocicletas em um lava-jato localizado nas proximidades do Cemitério São Francisco, no bairro Junco.

Segundo informações, cinco indivíduos, todos a pé, chegaram ao local e anunciaram o assalto. Durante a ação criminosa, uma das vítimas chegou a ser agredida fisicamente.

Os suspeitos subtraíram duas motocicletas, sendo uma Honda CB300F Twister ABS, ano 2023, e uma Honda Biz 110i, além de um aparelho celular Samsung A12 e a quantia aproximada de R$ 870,00 em dinheiro. Um dos assaltantes teria sugerido estar armado, porém nenhuma arma foi visualizada pelas vítimas.

O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil, que segue com as diligências para identificar e localizar os autores do crime.

A população pode colaborar com as investigações repassando informações de forma anônima através dos canais oficiais da Secretaria da Segurança Pública. O sigilo e o anonimato são garantidos.

