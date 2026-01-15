CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

Toffoli decide que material apreendido em buscas contra Vorcaro fique no STF

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli de determinar que celulares e computadores apreendidos no caso Banco Master permaneçam no STF, e não com a Polícia Federal, causou perplexidade entre investigadores.

Segundo policiais ouvidos sob reserva, o estranhamento está no fato de que a PF não teve acesso imediato aos dispositivos, procedimento considerado essencial para a extração rápida de dados, sobretudo de arquivos armazenados em nuvem, que podem ser manipulados ou apagados remotamente.

Em nota, o gabinete do ministro afirmou que o acautelamento tem como objetivo a preservação das provas, que serão posteriormente periciadas.

Ainda assim, investigadores alertam que a retirada do material da custódia direta da PF pode comprometer a integridade das informações no momento mais sensível da apuração.

Via portal Folha do Estado

