Embaixada explica suspensão de vistos para brasileiros

Nesta quarta-feira (14), a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil explicou a suspensão de vistos de imigração de brasileiros e de cidadãos de outros 74 países. Segundo a representação diplomática, a medida foi adotada pelo Departamento de Estado para evitar o uso excessivo de programas de assistência social.





Em nota, a embaixada informou que o congelamento seguirá em vigor até que o governo norte-americano tenha garantias de que novos imigrantes não se tornem um custo para os contribuintes dos EUA.





– A medida afeta dezenas de países – incluindo Somália, Haiti, Irã e Eritreia – cujos imigrantes frequentemente se tornam encargos para os cofres públicos dos EUA logo após a chegada – diz a Embaixada.









E continua:





– Estamos trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais abusada. A Administração Trump sempre colocará os EUA em primeiro lugar.





Fonte: Pleno News