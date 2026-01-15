VIOLÊNCIA SEM FIM NA CIDADE DE CARIRÉ/CE: Duplo homicídio é registrado na zona rural

Um duplo homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (14), na localidade de Jucá, zona rural do município de Cariré. O crime ocorreu na área conhecida como Alto São Joaquim.





Segundo informações, cerca de dez indivíduos chegaram ao local em várias motocicletas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Fernando, de 33 anos, foi morto em frente à própria residência. Alexandre, de 45 anos, amigo da primeira vítima, também foi atingido e morreu no local.





Após o crime, equipes da Polícia Militar realizaram diligências na região e houve troca de tiros na localidade de Daniel, nas proximidades do ocorrido. Durante a ação, três motocicletas que teriam sido utilizadas pelos suspeitos foram recuperadas. Os criminosos, no entanto, conseguiram fugir por uma área de matagal.





A área foi isolada para o trabalho da perícia, e os corpos das vítimas foram encaminhados para os procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores, esclarecer a motivação do crime e apurar se há relação com disputas criminosas na região.