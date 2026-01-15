Paraná Pesquisas: 50,9% desaprovam governo Lula e 45,6% aprovam

Uma nova pesquisa nacional do instituto Paraná Pesquisas indica que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua enfrentando resistência da maioria dos brasileiros.





De acordo com o levantamento, 50,9% dos eleitores desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 45,6% avaliam o governo de forma positiva, mantendo a reprovação predominante no país.





Os dados foram coletados de 18 a 22 de dezembro, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Ao todo, 2.038 eleitores foram entrevistados em 163 municípios.





A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Outros 3,5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.





Embora a desaprovação siga majoritária, o levantamento aponta estabilidade em relação a pesquisas anteriores.





O cenário, no entanto, já foi mais desfavorável ao presidente: em abril de 2025, a reprovação chegou ao pico de 57,4%, o pior índice do atual mandato.





Já o melhor desempenho foi registrado em agosto de 2023, quando a aprovação alcançou 54,3%, ainda no primeiro ano do governo.





Na avaliação detalhada da administração federal, o descontentamento aparece de forma expressiva. 34,8% dos entrevistados classificam o governo como péssimo e 8% como ruim, somando mais de quatro em cada dez eleitores com avaliação negativa direta.





Outros 19,8% consideram a gestão boa e 12,9% a classificam como ótima, enquanto 23,1% avaliam o desempenho como regular.





O recorte regional reforça o quadro de reprovação. Com exceção do Nordeste, onde 58% aprovam o governo, todas as demais regiões apresentam maioria contrária à gestão presidencial. No Sul, a desaprovação chega a 60,7%; no Sudeste a 54,8%; e no Norte e Centro-Oeste a 54,2%.





Diferenças também aparecem quando o eleitorado é analisado por religião. Entre os evangélicos, a reprovação atinge 63,1%, enquanto apenas 33,9% aprovam o governo. Já entre os católicos, o cenário é mais equilibrado, com 51,1% de aprovação e 45,7% de desaprovação.





com informações de O Antagonismo