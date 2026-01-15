“Vovó do Tráfico” é presa pela quinta vez durante operação policial no Rio de Janeiro

Uma mulher conhecida como “Vovó do tráfico” foi presa pela quinta vez durante uma operação policial realizada na Lapa, região turística do Rio de Janeiro famosa por bares e restaurantes.





A suspeita foi identificada como Mônica dos Santos Bispo, de 48 anos. Apesar da idade, o apelido se deve ao fato de ela já ter netos. Segundo a polícia, todas as prisões anteriores de Mônica foram pelo mesmo crime: tráfico de drogas.





Durante a ação, os agentes flagraram Mônica vendendo entorpecentes em uma vila de casas. No local, foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, prontas para comercialização.





Outras duas pessoas também foram detidas: Juan Barros dos Santos, de 19 anos, e Maria Jéssica Ribeiro dos Santos, de 34 anos. Além deles, uma adolescente de 16 anos foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).





Após a operação, os adultos detidos foram conduzidos ao sistema prisional, enquanto a adolescente permanece à disposição da Vara da Infância e Juventude.





Fonte: Gazeta Brasil

foto ilustrativa