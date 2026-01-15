Vigia é morto a pauladas durante assalto em escola municipal em construção em Sobral

Um vigia de uma escola da rede municipal de Sobral foi assassinado de forma brutal durante a madrugada desta quinta-feira (15). O crime ocorreu na Escola Municipal Itamar Ribeiro, localizada no município de Sobral, que ainda se encontra em fase de construção.





Segundo informações preliminares, criminosos teriam invadido o local durante a noite, subtraído materiais de construção e, em seguida, agredido violentamente o vigilante. A vítima foi morta a pauladas e teve o corpo deixado na calçada da unidade escolar.





O corpo foi encontrado pelo vigia do turno da manhã, que, ao chegar para trabalhar, se deparou com a cena e acionou imediatamente as autoridades.





Equipes da Polícia Militar estiveram no local, realizaram o isolamento da área e acionaram a Perícia Forense, que fez os primeiros levantamentos. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso e deverá apurar a autoria e a motivação do crime.





A vítima foi identificada como Francisco Jeová Muniz Farrapo, de 50 anos, que trabalhava como vigia na escola. O crime causou comoção e revolta entre moradores da região e servidores da rede municipal. Com informações de Sobral Online