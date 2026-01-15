SINE/CE OFERECE 132 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente de microcrédito 01Armador de estrutura de concreto 20Assistente de vendas 01Auxiliar de confeitaria 01Auxiliar de cozinha 02Auxiliar de escritório 01Auxiliar de limpeza 02Carpinteiro 25Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01Chapeiro 01Churrasqueiro 01Consultor de vendas 05Controlador de pragas 01Costureira em geral 02Desenhista projetista de construção civil 01Eletricista auxiliar 01Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01Encarregado de obras 01Engenheiro civil 01Fiscal de prevenção de perdas 01Garçom 04Impressor serigráfico 02Jardineiro 01Lavador de peças 01Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01Motofretista 02Operador de caixa 01Operador de empilhadeira 01Pasteleiro 01Pedreiro 30Pizzaiolo 01Porteiro 01Representante comercial autônomo 02Supervisor comercial 01Técnico em saúde bucal 01Vendedor porta a porta 04Vendedor pracista 06Total 131PESSOA COM DEFICIÊNCIAOCUPAÇÕES QTDE.VAGASVendedor interno 01Total 01