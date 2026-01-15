SINE/CE OFERECE 132 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente de microcrédito 01
Armador de estrutura de concreto 20
Assistente de vendas 01
Auxiliar de confeitaria 01
Auxiliar de cozinha 02
Auxiliar de escritório 01
Auxiliar de limpeza 02
Carpinteiro 25
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01
Chapeiro 01
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 05
Controlador de pragas 01
Costureira em geral 02
Desenhista projetista de construção civil 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Encarregado de obras 01
Engenheiro civil 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 04
Impressor serigráfico 02
Jardineiro 01
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Motofretista 02
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 30
Pizzaiolo 01
Porteiro 01
Representante comercial autônomo 02
Supervisor comercial 01
Técnico em saúde bucal 01
Vendedor porta a porta 04
Vendedor pracista 06
Total 131
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Vendedor interno 01
Total 01
