quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 132 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

quinta-feira, janeiro 15, 2026

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente de microcrédito 01

Armador de estrutura de concreto 20

Assistente de vendas 01

Auxiliar de confeitaria 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de escritório 01

Auxiliar de limpeza 02

Carpinteiro 25

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 01

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 05

Controlador de pragas 01

Costureira em geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Encarregado de obras 01

Engenheiro civil 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 04

Impressor serigráfico 02

Jardineiro 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Motofretista 02

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 30

Pizzaiolo 01

Porteiro 01

Representante comercial autônomo 02

Supervisor comercial 01

Técnico em saúde bucal 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 06

Total 131



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Vendedor interno 01

Total 01

