URGENTE! Moraes manda PF transferir Jair Bolsonaro para a Papudinha

Nesta quinta-feira (14), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja transferido da sede da Polícia Federal, em Brasília, para o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), mais conhecido como Papudinha.





Preso na Superintendência desde novembro do ano passado, o líder da direita vinha reclamando das condições da cela, principalmente pelo barulho do ar-condicionado que o impedia de dormir. A PF chegou a lhe entregar um tampão de ouvido para abafar o ruído e, dias depois, concordou em desligar o equipamento no período da noite.





Fora isso, a defesa do ex-presidente também solicitava prisão domiciliar, pois o estado de saúde de Bolsonaro exige acompanhamento. Mas, ao contrário do pedido, Moraes decidiu enviá-lo ao batalhão da PM-DF, onde outros condenados pelo plano de golpe também estão presos.





Assim, Bolsonaro passará a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão onde estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.





Antes de ser enviado para lá, o ex-chefe do Executivo deve passar por exame médico, feito por peritos da PF, para então ser transferido.



