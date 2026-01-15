Dois homens armados roubam motocicleta na Avenida Marta Saboia, em Sobral

Uma motocicleta foi roubada na manhã desta quinta-feira (15), no bairro COHAB III, em Sobral. O crime aconteceu por volta das 6h15, na Avenida Marta Saboia, quando a vítima trafegava pela via e foi surpreendida por dois indivíduos.





De acordo com o registro policial, os suspeitos vestiam camisa azul e utilizavam balaclava preta para esconder o rosto. Um deles estava armado e interceptou a motocicleta pela frente, apontando a arma para a vítima, enquanto o comparsa ordenava que ela descesse do veículo.





Após a abordagem, os criminosos fugiram levando uma motoneta Honda Biz 125 ES, de cor preta, ano 2009, além de uma bolsa que estava no interior do veículo. Dentro da bolsa havia um aparelho celular, documentos pessoais, cartão de crédito e uma quantia em dinheiro.





A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações com o objetivo de identificar e localizar os autores do crime.





Até o momento, ninguém foi preso.