quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

Motocicleta é furtada no bairro Alto da Expectativa, em Sobral

quinta-feira, janeiro 15, 2026

Uma motocicleta foi furtada na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Alto da Expectativa. O crime ocorreu por volta das 14h20, o veículo estava estacionado na calçada de uma residência.

Segundo informações, o proprietário havia deixado a moto estacionada e se ausentado para almoçar. Durante esse período, familiares relataram ter visto três indivíduos, descritos como jovens e magros, utilizando uma chave de fenda para cometer o furto.

O veículo levado é uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ESD, de cor preta e placa PM3168J, ano 2015.

A Delegacia Municipal de Sobral ficará responsável pelas investigações para identificar os suspeitos e tentar recuperar o veículo.

Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao crime.

