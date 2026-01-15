Motocicleta é furtada em plena área central de Sobral

Uma motocicleta foi furtada na tarde desta terça-feira (14), no Centro de Sobral. O crime ocorreu por volta do meio-dia, na Avenida Lúcia Saboia, em frente à Praça João Pessoa.





Segundo informações, o proprietário estacionou a motocicleta no local ao sair para trabalhar. Ao retornar, percebeu que o veículo havia sido levado por criminosos ainda não identificados.





A motocicleta furtada é uma Honda NXR 160 Bros ESDD, de cor vermelha, ano 2019 e placa POO2695.





A Delegacia Municipal de Sobral, que ficará responsável pela investigação com o objetivo de identificar os autores do furto e recuperar o veículo.





Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos.