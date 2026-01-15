Vigilante é rendido e tem arma roubada durante serviço em escola de Sobral

Um vigilante foi vítima de um roubo na madrugada desta quinta-feira (15), em Sobral. O crime ocorreu nas dependências da Escola Dom Walfrido, no bairro Colina Boa Vista.





Segundo informações, a vítima estava de serviço no local quando ouviu um barulho na lateral da escola, próximo a uma quadra. Ao verificar a situação, percebeu um novo ruído nas proximidades do muro e, em seguida, foi surpreendido por dois indivíduos que se aproximaram por trás.





Os suspeitos colocaram uma arma de fogo na cabeça do vigilante, ordenando que ele entregasse a arma. Após a ação, os criminosos fugiram levando um revólver calibre .38, marca Taurus, pertencente ao vigilante.





O caso será investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.