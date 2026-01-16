Michelle comenta ida de Jair Bolsonaro para Papudinha

Michelle Bolsonaro comentou nas redes sociais, nesta quinta-feira (15), a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha, em Brasília.





Na publicação, ela afirmou que segue confiante em Deus e disse que está a caminho do complexo para visitá-lo.





– Continuo confiando e agradecendo a Deus, certa de que tudo acontece no tempo do nosso amado Pai, e não no nosso – declarou.





A defesa e a família do líder da direita aguardavam pela decisão de prisão domiciliar, dada a condição de saúde agravada que ele tem enfrentado.





No comentário, Michelle também agradeceu aos agentes da Polícia Federal pelo cuidado durante o período em que Bolsonaro permaneceu na sede da corporação.





– Sou grata a todos da PF que, durante o período em que o meu amor esteve lá, cuidaram dele com atenção, auxiliando nas medicações e nas refeições. Que Deus os recompense e os abençoe grandemente.





Ao final da mensagem, ela declarou que mantém a fé diante do momento.





– Estou a caminho do complexo para ver o meu amor. Tudo nas mãos de Deus.





A transferência de Jair Bolsonaro para o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A decisão informa que a unidade tem 64,83 metros quadrados de área total. Desse espaço, 54,76 metros são cobertos e 10,07 metros correspondem à área externa.





A cela dispõe de cama de casal, geladeira, armários e televisão. O banheiro possui chuveiro com água quente. A unidade fornece cinco refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia, conforme registrado no despacho.



Fonte: Pleno News