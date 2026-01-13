SINE/CE OFERECE 154 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 20
Assistente de vendas 02
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de escritório 01
Auxiliar de linha de produção 06
Carpinteiro 25
Chapeiro 01
Churrasqueiro 01
Consultor de vendas 15
Controlador de pragas 01
Costureira em geral 02
Cozinheiro geral 01
Eletricista auxiliar 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Empregado doméstico arrumador 01
Encarregado de obras 01
Estoquista 01
Garçom 04
Impressor serigráfico 02
Lavador de peças 01
Marceneiro 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Motofretista 02
Operador de caixa 10
Operador de empilhadeira 01
Padeiro 01
Pedreiro 31
Pizzaiolo 01
Recepcionista atendente 01
Representante comercial autônomo 03
Salgadeiro 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 03
Vendedor pracista 06
Total 153
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Total 01
FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
