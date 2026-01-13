CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 13 de janeiro de 2026

SINE/CE OFERECE 154 VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

terça-feira, janeiro 13, 2026


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 20

Assistente de vendas 02

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de escritório 01

Auxiliar de linha de produção 06

Carpinteiro 25

Chapeiro 01

Churrasqueiro 01

Consultor de vendas 15

Controlador de pragas 01

Costureira em geral 02

Cozinheiro geral 01

Eletricista auxiliar 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado de obras 01

Estoquista 01

Garçom 04

Impressor serigráfico 02

Lavador de peças 01

Marceneiro 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Motofretista 02

Operador de caixa 10

Operador de empilhadeira 01

Padeiro 01

Pedreiro 31

Pizzaiolo 01

Recepcionista atendente 01

Representante comercial autônomo 03

Salgadeiro 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 03

Vendedor pracista 06

Total 153



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Total 01

FONTE: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

