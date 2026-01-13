Filho de Lula deixa o Brasil em meio a investigações de fraudes no INSS

Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixou o Brasil depois de passar cerca de três semanas no país durante as festas de fim de ano. Ele segue para Madri, na Espanha, retornando à cidade onde reside desde meados de 2025.





A saída de Lulinha acontece no contexto das investigações da Polícia Federal (PF) sobre seu suposto envolvimento com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Este seria o operador de um esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).









Acusações e investigações contra o filho de Lula





Segundo depoimento de um ex-auxiliar do Careca do INSS, Lulinha teria recebido R$ 25 milhões e ainda uma mesada de aproximadamente R$ 300 mil do lobista. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou em entrevista a existência de apurações referentes ao caso.





Até o momento, Lulinha não contratou defesa jurídica nem foi localizado para se manifestar sobre as acusações. Já o presidente Lula afirmou que, “se meu filho fez algo de errado, terá de responder por isso”.





Parlamentares da base do governo no Congresso Nacional interpretaram a fala do petista como uma estratégia para se desvincular da crise. Por recomendação do Palácio do Planalto, a bancada rejeitou a convocação de Lulinha na CPMI do INSS.





Documentos revelados mostram que Lulinha e o Careca o INSS viajaram juntos para Portugal em voo pago pelo lobista. Em 6 de outubro de 2024, mensagens obtidas pela PF sugerem que o Careca orientou um funcionário a entregar um “medicamento” no endereço de Lulinha, em nome de Renata Moreira, mulher do investigado.





Fonte: Oeste