Governador Elmano entrega 7,3 mil equipamentos à Polícia Civil do Ceará

O governador Elmano de Freitas participou, nesta segunda-feira (12), da solenidade de entrega de mais de 7,3 mil equipamentos à Polícia Civil do Ceará (PCCE). O evento foi realizado no Centro Integrado de Segurança Pública, em Fortaleza, e reuniu dirigentes das forças de segurança do Estado, incluindo o delegado-geral da instituição, Márcio Gutiérrez.





Segundo Elmano de Freitas, a entrega integra uma política contínua de fortalecimento das instituições de segurança pública, com foco na melhoria das condições de trabalho dos profissionais e no aprimoramento das ações de enfrentamento à criminalidade. O governador destacou que os equipamentos contribuem para ampliar a capacidade operacional das forças policiais no Estado.





O investimento, superior a R$ 3 milhões, foi realizado por meio de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Entre os itens entregues estão uniformes, jaquetas, algemas, capas de chuva e coletes balísticos (plates), destinados à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Também foram repassados drones que passarão a ser utilizados pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e pelos setores de inteligência da Polícia Civil.





Para o uso dos drones, os policiais participam de cursos de capacitação, que incluem orientações técnicas e instruções sobre a legislação aplicável às operações com aeronaves remotamente pilotadas.





Segundo o delegado-geral Márcio Gutiérrez, a entrega amplia a estrutura disponível para atividades investigativas, operacionais e de inteligência, além de proporcionar maior proteção aos policiais em ações de maior complexidade.





Com essa nova remessa, o total de equipamentos entregues pelo Governo do Ceará às forças de segurança desde 2023 chega a 42.472 itens. No mesmo período, o efetivo foi reforçado com a nomeação e formação de mais de 3 mil profissionais, sendo 428 destinados à Polícia Civil. Atualmente, há ainda 2.124 vagas abertas em concursos públicos, com expectativa de novos reforços para as corporações estaduais.





Via portal CN7