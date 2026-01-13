Violência desenfreada: São Benedito registra segundo homicídio em menos de 24 horas

Um homicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira (13) no Sítio Campo de Pouso, zona rural do município de São Benedito, na Serra da Ibiapaba. O crime ocorreu por volta das 5h15 e eleva o clima de insegurança na cidade, sendo este o segundo homicídio registrado em menos de 24 horas no município.





De acordo com informações preliminares, cerca de seis indivíduos armados chegaram a uma residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima, identificada como Maicon Ribeiro Saraiva, de 17 anos, foi atingida e morreu ainda no local, antes de receber qualquer tipo de socorro.





Uma composição da Polícia Militar foi acionada e compareceu à ocorrência. No local do crime, os policiais encontraram cápsulas de munições de calibres .40, 9mm e .380, além de um projétil de revólver calibre .38, o que indica o uso de mais de uma arma de fogo na ação criminosa.





O caso será investigado pelas autoridades competentes, que trabalham para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.





Com informações de Sobral Online