terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Veículo é furtado durante a madrugada no bairro Belchior, em Sobral

Um furto de veículo foi registrado na madrugada desta terça-feira (13) no bairro Belchior, em Sobral.

Segundo informações, a vítima havia deixado o veículo estacionado na garagem da residência. O furto foi percebido pela manhã, momento em que a vítima acionou a polícia.

O veículo furtado trata-se de um Suzuki Grand Vitara, utilitário, cor branca, ano 2013/2014, placa ODW-4291.

O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Sobral, que segue com as diligências para localizar o veículo e identificar os responsáveis pelo furto. Informações que possam ajudar na elucidação do crime podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.

