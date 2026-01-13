Veículo é furtado durante a madrugada no bairro Belchior, em Sobral

Um furto de veículo foi registrado na madrugada desta terça-feira (13) no bairro Belchior, em Sobral.
Segundo informações, a vítima havia deixado o veículo estacionado na garagem da residência. O furto foi percebido pela manhã, momento em que a vítima acionou a polícia.
O veículo furtado trata-se de um Suzuki Grand Vitara, utilitário, cor branca, ano 2013/2014, placa ODW-4291.
O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Sobral, que segue com as diligências para localizar o veículo e identificar os responsáveis pelo furto. Informações que possam ajudar na elucidação do crime podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.
