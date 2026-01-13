CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Motocicleta é roubada durante assalto no distrito de Jaibaras, em Sobral

terça-feira, janeiro 13, 2026  Nenhum comentário

Um roubo de veículo foi registrado na noite da última segunda-feira (12) no distrito de Jaibaras, zona rural do município de Sobral.

Segundo informações, o crime aconteceu por volta das 23h, no bairro Barragem. 

Três indivíduos chegaram ao local em duas motocicletas, se aproximaram e realizaram o assalto. Os suspeitos subtraíram a motocicleta, que estava estacionada.

O veículo roubado trata-se de uma Honda CG 160 Titan, cor prata, ano 2022/2023, placa SBB2C96.

O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Sobral, que realiza diligências para identificar os autores do crime e recuperar a motocicleta. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas às autoridades policiais de forma anônima.

foto ilustrativa

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 