Motocicleta é roubada durante assalto no distrito de Jaibaras, em Sobral

Um roubo de veículo foi registrado na noite da última segunda-feira (12) no distrito de Jaibaras, zona rural do município de Sobral.
Segundo informações, o crime aconteceu por volta das 23h, no bairro Barragem.
Três indivíduos chegaram ao local em duas motocicletas, se aproximaram e realizaram o assalto. Os suspeitos subtraíram a motocicleta, que estava estacionada.
O veículo roubado trata-se de uma Honda CG 160 Titan, cor prata, ano 2022/2023, placa SBB2C96.
O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Sobral, que realiza diligências para identificar os autores do crime e recuperar a motocicleta. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas às autoridades policiais de forma anônima.
foto ilustrativa
