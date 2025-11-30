Governo Lula reduz projeção do salário mínimo para 2026

O governo Lula (PT) revisou para baixo a estimativa do salário mínimo de 2026. A previsão caiu de R$ 1.631 para R$ 1.627, segundo dados enviados pelo Ministério do Planejamento ao Congresso Nacional para auxiliar na análise do Orçamento do próximo ano.





Se a nova estimativa for confirmada, o salário mínimo terá aumento de cerca de 7,2% em relação ao valor atual, de R$ 1.518. O dado definitivo dependerá do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que será divulgado nos próximos dias.





O salário mínimo serve de base para uma série de despesas federais, como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e abono salarial. Mesmo assim, o Ministério do Planejamento não solicitou ao Congresso uma revisão imediata dessas despesas. Segundo a pasta, qualquer alteração nos gastos dependerá de decisão dos parlamentares durante a tramitação do Orçamento.





Em nota, o ministério afirmou que a projeção menor tende a reduzir os gastos previdenciários e sociais, mas destacou que outros fatores também influenciam esse cálculo, como o número de beneficiários.





O valor final do salário mínimo será conhecido após a divulgação do INPC acumulado em 12 meses até novembro. A fórmula de correção considera a inflação do período e o crescimento do PIB, mas o reajuste tem limite: pode ser, no máximo, 2,5% acima da inflação, conforme estabelece o arcabouço fiscal.



