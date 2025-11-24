DESCASO: família denuncia demora na remoção de corpo em Lagoa Queimada, no Distrito de Patriarca/SOBRAL

Desde as 18h deste domingo, 23, familiares vivem um momento de desespero na localidade de Lagoa Queimada, no Distrito de Patriarca/Sobral, onde o corpo de um homem identificado como FRANCISCO GONÇALVES CAROLINO, 58 anos, conhecido por “Xeleleu” permanece no local à espera de remoção.





Segundo relatos da família, o corpo foi encontrado no início da noite e, até o momento, nenhuma equipe especializada compareceu para realizar os procedimentos necessários. A causa da morte ainda é desconhecida.





Revoltados e emocionados, os familiares afirmam estar sofrendo com a situação, que classificam como “humilhante” e “desumana”, já que não há previsão sobre quando o corpo será retirado do local. Eles cobram uma resposta urgente das autoridades competentes, ressaltando que a permanência prolongada do corpo exposto fere a dignidade humana.





A comunidade aguarda uma posição oficial dos órgãos responsáveis pela perícia e remoção para que os trâmites legais sejam iniciados e a família possa dar prosseguimento aos procedimentos funerários.