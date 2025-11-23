Enem 2025: sobralense que revelou questões fala em "coincidência" e diz que fez "publicidade infeliz" para vender curso

PF apreendeu, na manhã deste sábado (23), o celular e o computador de Edcley Teixeira para investigá-lo.

O Ministério da Educação (MEC) anulou três questões do segundo dia do Enem 2025 e acionou a Polícia Federal nesta semana, após o g1 revelar que o estudante Edcley Teixeira, de Sobral (Ceará), havia antecipado perguntas da prova em uma live.





Questionado pelo Fantástico, Edcley chamou de "coincidência" a similaridade entre as questões. Ele também admitiu ter pago alunos para memorizar perguntas de um pré-teste do MEC. "É uma forma de publicidade que hoje eu considero infeliz", afirmou ele, que cursa o quarto ano de Medicina.





Para investigar Edcley, a PF apreendeu na manhã deste sábado (23) aparelhos dele como celular e computador, além de documentos. As acusações de fraude começaram a circular na internet logo após o encerramento do segundo dia de provas do Enem, realizado em 16 de novembro, que reuniu quase cinco milhões de estudantes em todo o país.





A denúncia aponta que Edcley Teixeira, que ministra cursos preparatórios para o Enem online, adiantou em uma live para seus alunos (realizada na mesma semana do exame) perguntas "extremamente parecidas" com as que entraram na prova oficial.









Questões quase idênticas





A jornalista Luiza Tenente, do g1, mostrou ao Fantástico trechos da live de Edcley, vídeo que agora está com acesso fechado ao público. Na apuração, a jornalista encontrou cinco questões com bastante similaridade.





"Eu vi que eram os mesmos números, a mesma situação-problema, muitas vezes as alternativas eram basicamente idênticas", afirmou Luiza.





Edcley Teixeira negou que soubesse que as questões iriam entrar no exame: “Eu acho que essas similaridades pontuais foram coincidências”. A repórter Luiza Tenente, que publicou a primeira reportagem sobre o caso, disse: "É muito difícil acreditar que tenha sido sorte. Eu diria que é impossível."









Pré-testes





O estudante confessou que as perguntas anuladas pelo Enem estavam em um concurso que ele participou em 2024, o Prêmio Capes Talento Universitário, promovido pelo MEC. "Eu desconfiei que pudesse ser um tipo de pré-teste", ele afirmou, após dizer que teria identificado naquela prova padrões semelhantes aos do Enem.





Os chamados Pré-testes são provas que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) cria para testar perguntas que provavelmente cairão no Enem. Eles são aplicados em estudantes do terceiro ano do ensino médio com o objetivo de avaliar o conhecimento dos alunos.





O Inep confirmou que o prêmio serve como uma espécie de laboratório para validar perguntas que podem, ou não, cair no Enem.





A jornalista Luiza Tenente descobriu que Edcley pagava candidatos para memorizar perguntas dessa prova. Em mensagens, ele pedia detalhes de "até dez questões" do exame.





Durante a entrevista, Edcley disse que não vê "má-fé" nessa prática. "Não existia nenhum termo de compromisso, não existia nenhum termo de sigilo, não existia nem um edital".









Vulnerabilidade no Enem?





Especialistas criticaram a vulnerabilidade do Banco Nacional de Itens (BNI), onde o Inep armazena as questões do Enem. Maria Helena Castro, ex-presidente do Inep, afirmou que a falta de um banco de itens mais robusto (com 100 mil ou 110 mil itens calibrados) faz com que o pré-teste seja necessário todo ano.





Já o atual presidente do Inep, Manuel Palacios, negou que haja alguma vulnerabilidade no sistema de pré-teste.





O Ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que o Enem deste ano não será anulado, reforçando que o exame é "um patrimônio do Brasil".



