CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 23 de novembro de 2025

Enem 2025: sobralense que revelou questões fala em "coincidência" e diz que fez "publicidade infeliz" para vender curso

domingo, novembro 23, 2025  Nenhum comentário

PF apreendeu, na manhã deste sábado (23), o celular e o computador de Edcley Teixeira para investigá-lo.
O Ministério da Educação (MEC) anulou três questões do segundo dia do Enem 2025 e acionou a Polícia Federal nesta semana, após o g1 revelar que o estudante Edcley Teixeira, de Sobral (Ceará), havia antecipado perguntas da prova em uma live.

Questionado pelo Fantástico, Edcley chamou de "coincidência" a similaridade entre as questões. Ele também admitiu ter pago alunos para memorizar perguntas de um pré-teste do MEC. "É uma forma de publicidade que hoje eu considero infeliz", afirmou ele, que cursa o quarto ano de Medicina.

Para investigar Edcley, a PF apreendeu na manhã deste sábado (23) aparelhos dele como celular e computador, além de documentos. As acusações de fraude começaram a circular na internet logo após o encerramento do segundo dia de provas do Enem, realizado em 16 de novembro, que reuniu quase cinco milhões de estudantes em todo o país.

A denúncia aponta que Edcley Teixeira, que ministra cursos preparatórios para o Enem online, adiantou em uma live para seus alunos (realizada na mesma semana do exame) perguntas "extremamente parecidas" com as que entraram na prova oficial.


Questões quase idênticas

A jornalista Luiza Tenente, do g1, mostrou ao Fantástico trechos da live de Edcley, vídeo que agora está com acesso fechado ao público. Na apuração, a jornalista encontrou cinco questões com bastante similaridade.

"Eu vi que eram os mesmos números, a mesma situação-problema, muitas vezes as alternativas eram basicamente idênticas", afirmou Luiza.

Edcley Teixeira negou que soubesse que as questões iriam entrar no exame: “Eu acho que essas similaridades pontuais foram coincidências”. A repórter Luiza Tenente, que publicou a primeira reportagem sobre o caso, disse: "É muito difícil acreditar que tenha sido sorte. Eu diria que é impossível."


Pré-testes

O estudante confessou que as perguntas anuladas pelo Enem estavam em um concurso que ele participou em 2024, o Prêmio Capes Talento Universitário, promovido pelo MEC. "Eu desconfiei que pudesse ser um tipo de pré-teste", ele afirmou, após dizer que teria identificado naquela prova padrões semelhantes aos do Enem.

Os chamados Pré-testes são provas que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) cria para testar perguntas que provavelmente cairão no Enem. Eles são aplicados em estudantes do terceiro ano do ensino médio com o objetivo de avaliar o conhecimento dos alunos.

O Inep confirmou que o prêmio serve como uma espécie de laboratório para validar perguntas que podem, ou não, cair no Enem.

A jornalista Luiza Tenente descobriu que Edcley pagava candidatos para memorizar perguntas dessa prova. Em mensagens, ele pedia detalhes de "até dez questões" do exame.

Durante a entrevista, Edcley disse que não vê "má-fé" nessa prática. "Não existia nenhum termo de compromisso, não existia nenhum termo de sigilo, não existia nem um edital".


Vulnerabilidade no Enem?

Especialistas criticaram a vulnerabilidade do Banco Nacional de Itens (BNI), onde o Inep armazena as questões do Enem. Maria Helena Castro, ex-presidente do Inep, afirmou que a falta de um banco de itens mais robusto (com 100 mil ou 110 mil itens calibrados) faz com que o pré-teste seja necessário todo ano.

Já o atual presidente do Inep, Manuel Palacios, negou que haja alguma vulnerabilidade no sistema de pré-teste.

O Ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que o Enem deste ano não será anulado, reforçando que o exame é "um patrimônio do Brasil".

Fonte: Fantástico

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 